Москвичам пообещали настоящий осенний дождь

Синоптик Позднякова: Осенний дождь пройдет в Москве 22 августа

В пятницу, 22 августа, в Москве пройдет по-настоящему осенний дождь. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В последний день рабочей недели дневная температура в Москве снизится до плюс 16 градусов. Вместе с тем местами ожидаются кратковременные дожди. По словам синоптика, с учетом низкой температуры воздуха, осадки окажутся характерными для осеннего периода.

«Прямо-таки сильного дождя не будет. Скорее, будут локальные и кратковременные осадки. Они будут похожи уже на такой по-настоящему осенний дождь», — рассказала Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что летняя погода оставит Москву только до 25 августа. После в столицу вернется 20-градусное тепло.