Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:06, 21 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали настоящий осенний дождь

Синоптик Позднякова: Осенний дождь пройдет в Москве 22 августа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В пятницу, 22 августа, в Москве пройдет по-настоящему осенний дождь. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В последний день рабочей недели дневная температура в Москве снизится до плюс 16 градусов. Вместе с тем местами ожидаются кратковременные дожди. По словам синоптика, с учетом низкой температуры воздуха, осадки окажутся характерными для осеннего периода.

«Прямо-таки сильного дождя не будет. Скорее, будут локальные и кратковременные осадки. Они будут похожи уже на такой по-настоящему осенний дождь», — рассказала Позднякова.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что летняя погода оставит Москву только до 25 августа. После в столицу вернется 20-градусное тепло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Усадьбы, картины и антикварное оружие. У бывшего замминистра обороны хотят изъять богатства более чем на миллиард рублей

    Рособрнадзор ответил на вопрос об изменении структуры ОГЭ и ЕГЭ

    Россиян с застекленными балконами предупредили о наказании

    Москвичам пообещали похолодание до плюс 6 градусов

    Часть крыла отвалилась от пассажирского самолета перед посадкой и попала на видео

    Суд потерял экс-замглавы Минобороны Иванова

    Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних

    Российская фигуристка выступит на отборе на Олимпиаду со старыми программами

    «Радиостанция Судного дня» повторила еще одну звучавшую перед СВО шифровку

    Популярный российский блогер получил визу в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости