Экономика
23:33, 20 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали возвращение летней погоды

Синоптик Тишковец: В последние дни августа потеплеет до плюс 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Александр Авилов / АГН «Мосĸва»

В Москву вернется лето. О сроках потепления в столице «Комсомольской правде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Летняя погода, по прогнозам синоптика, оставит мегаполис лишь до 25 августа. «Лето покинет Москву на неделю, позволив осени провести репетицию. Тем не менее летняя погода вернется», — обещает Тишковец. В последние дни месяца погода выдастся солнечной, а столбики термометров поднимутся как минимум до плюс 20 градусов.

Такого же жаркого сентября, как в 2024 году, в Москве не предвидится. Несмотря на по-летнему теплую последнюю пятидневку августа, погода в сентябре будет близка к климатической норме. Средний показатель в сентябре составит плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 градуса днем.

