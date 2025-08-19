Вероятность жаркого сентября в Москве оценили

«Фобос»: В сентябре погода в Москве быстро вернется к климатической норме

Грядущий сентябрь в Москве не будет жарким. Какой погода будет в начале осени, «Известиям» рассказали синоптики.

В этом году лето в столице не затянется. Предпоследняя неделя августа, по прогнозам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, обещает быть прохладной и дождливой. «Всю неделю температура воздуха в столичном регионе будет на полтора-три градуса ниже климатической нормы, ночи тоже будут заметно прохладнее», — рассказала синоптик. Особенно прохладной выдастся суббота, 23 августа, когда столбики термометров опустятся до 14-19 градусов.

Однако в последнюю пятидневку месяца столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Сильного всплеска жары не предвидится, подчеркивает Позднякова. Чуть более скромные показатели ожидает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его сведениям, в последние дни августа температура будет держаться у отметки в 20 градусов. При этом в центре погоды «Фобос» в заключительные дни августа прогнозируют до 30 градусов жары. Такой температурный режим сохранится и в начале сентября, но погода в Москве быстро вернется к климатической норме. Средний показатель в сентябре составит плюс 7,1 градуса ночью и плюс 15,4 градуса днем.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День знаний. 1 сентября погода будет сухой с максимальной температурой около плюс 20 градусов. Ожидается переменная облачность.