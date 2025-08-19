Экономика
16:02, 19 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Ильин: 1 сентября в Москве ожидается сухая погода
Мария Черкасова

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается сухая погода с максимальной температурой около плюс 20 градусов, сообщил NEWS.ru синоптик центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Утро будет прохладным, но к полудню потеплеет, что позволит ученикам и их родителям отметить праздник без жары и дождя. Ночью ожидается около плюс 13 градусов, к 9 часам утра воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. Ожидается переменная облачность: утром до полудня небо будет почти ясным, затем станет более затянутым, но осадков, скорее всего, не будет, уточнил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в последние дни августа в Москве есть вероятность потепления до плюс 25-30 градусов Цельсия. Начало сентября, по словам синоптика, также обещает быть теплым.

