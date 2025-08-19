Синоптик оценил возможность наступления 30-градусной жары в Москве

Синоптик Тишковец: В Москве вероятно потепление до плюс 30 градусов

В последние дни августа в Москве есть вероятность потепления до плюс 25-30 градусов Цельсия, рассказал «Вечерней Москве» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето не уйдет тихо, а в конце августа может дать жару до плюс 30», — отметил он, добавив, что начало сентября тоже обещает быть теплым. Осень же вступит в свои права с небольшим опозданием, предупредил синоптик.

Тем временем на этой неделе в Центральной России прогнозируют дожди. Выходные текущей недели обещают быть особенно дождливым: в Москве за неделю может выпасть до 73 миллиметров осадков — почти месячная норма. Ночные температуры будут в диапазоне плюс 7-12 градусов, дневные — до плюс 15-20 градусов, эти параметры соответствуют температуре для начала осени.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что перед концом рабочей недели в столице могут ожидаться как ливни с грозами, так и жара почти до плюс 30 градусов Цельсия. По словам синоптика, ситуация будет зависеть от траектории и поведения циклона, который зародится над Италией.