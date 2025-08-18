Экономика
19:31, 18 августа 2025Экономика

Москвичам предсказали ведро воды на квадратный метр

Синоптик Шувалов: В столице ожидаются грозы или жара почти до 30 градусов
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Перед концом рабочей недели в столице могут ожидаться как ливни с грозами или жара почти до плюс 30 градусов Цельсия. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ситуация будет зависеть от траектории и поведения циклона, который в среду, 20 августа, зародится над севером Италии, в четверг, 21 августа, пересечет Центральную Европу, а в пятницу, 22 августа, достигнет средней полосы Европейской части России.

По предварительным данным, на пятницу в Брянске и Калуге ожидаются сильные ливни с грозами, Тверь окажется в холодном секторе циклона с умеренными дождями и температурой плюс 13-15 градусов в дневное время. Тула и Рязань попадут в теплый сектор, где будет солнечно и до плюс 26-28 градусов. В Курске и Воронеже прогнозируется жара до плюс 30 градусов.

Небольшое смещение траектории динамичного циклона может привести к совершенно разной погоде в Москве. Жителей столицы может ждать как «ведро воды на квадратный метр», так и жара. Более точный прогноз станет возможен не ранее среды, указал синоптик.

Ранее главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на текущей неделе температура в Москве окажется ниже климатической нормы, поэтому жителям столицы не следует ждать жары.

