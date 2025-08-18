Экономика
18:32, 18 августа 2025Экономика

Синоптик оценила возвращение жары в Москву на неделе

Синоптик Позднякова: На неделе температура в Москве окажется ниже нормы
Мария Черкасова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На текущей неделе температура в Москве окажется ниже климатической нормы, поэтому жителям столицы не следует ждать жары. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась синоптик Татьяна Позднякова.

Ожидаются дожди разной интенсивности — от небольших до умеренных, однако сильных осадков не предвидится. Они будут носить осенний характер — продолжительные и менее интенсивные, а не резкие и проливные. Наиболее заметные дожди прогнозируются в понедельник, 18 августа, четверг и пятницу, 21 и 22 августа, — они будут умеренными, но несильными. Во вторник и среду, 19 и 22 августа, ожидаются кратковременные локальные дожди.

Температура воздуха в течение недели останется ниже климатической нормы. По ночам температура в Москве будет колебаться в пределах плюс 11-13 градусов, в Подмосковье — от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Долгосрочные прогнозы не предполагают возвращения 30-градусной жары в августе. Ранее синоптик сообщила, что самым холодным днем на неделе окажется суббота, 23 августа, когда максимальная температура достигнет плюс 15-17 градусов Цельсия.

