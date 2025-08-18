Экономика
17:36, 18 августа 2025Экономика

Москвичам назвали самый холодный день на неделе

Синоптик Позднякова: Суббота окажется самым холодным днем на неделе
Мария Черкасова

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Температура воздуха на этой неделе будет ниже климатической нормы, самым холодным днем окажется суббота, 23 августа. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Максимальная температура в этот день достигнет плюс 15-17 градусов Цельсия. В понедельник, 18 августа, днем ожидается плюс 17-19 градусов, во вторник, 19 августа, — плюс 18-20 градусов. Самым теплым днем недели станет среда, 20 августа — этот день отметится большим количеством солнца и юго-западным ветром, температура поднимется до плюс 20-22 градусов. В четверг и пятницу, 21 и 22 августа, температура будет держаться на уровне плюс 17-19 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что начало сентября в Москве выдастся с температурой выше климатической нормы.

