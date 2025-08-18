Экономика
15:20, 18 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

Синоптик Ильин: Начало сентября может оказаться теплее климатической нормы
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Начало сентября в Москве выдастся теплее обычного. О погоде в начале осени «Аргументам и фактам» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам синоптика, температура в первую декаду сентября окажется выше климатической нормы. Разница составит три-шесть градусов, отмечает Ильин. Осенний сезон в столице начнется с показателей выше плюс 20 градусов.

К концу лета в Московском регионе ожидается потепление. Температура поднимется до плюс 27 градусов, обещает Ильин.

Текущая неделя, с 18 по 24 августа, однако, будет дождливой и прохладной. Вплоть до выходных столбики термометров будут оставаться в пределах 15-20 градусов тепла, отставая от многолетних значений на полтора-два градуса. Пик холодов и осадков придется на понедельник, 18-е число: минувшая ночь для Москвы оказалась самой холодной с начала августа. На метеостанции в Бутово воздух остыл до 9,8 градуса тепла. В Подмосковье в Михайловском температура опустилась до плюс 7,5 градуса.

