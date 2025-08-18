Экономика
10:44, 18 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали осеннюю погоду в августе

Синоптик Вильфанд: До 24 августа в Москве ожидаются дожди и ниже 20 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

На этой неделе в Москве будет держаться осенняя погода. Прогнозом с агентством ТАСС поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По сведениям синоптика, с 18 по 24 августа погода в столице обещает быть прохладной и дождливой. В Московском регионе, как и на всем севере европейской России, она будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, наступает похолодание. Пик холодов и осадков придется на понедельник, 18-е число: в этот день температура опустится до плюс 16-18 градусов. «Это не характерно для четвертой пятидневки августа, осенняя погода», — констатировал Вильфанд.

Небольшой дождь продолжится в течение всей недели, предупредил он. Вплоть до выходных столбики термометров будут оставаться в пределах 15-20 градусов тепла, отставая от многолетних значений на полтора-два градуса. «Солнышко иногда будет появляться, но не так уж часто», — отметил метеоролог.

Ранее жаркое окончание лета столичным жителям спрогнозировал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Согласно его данным, к концу августа в Москве ожидается потепление до плюс 25-30 градусов. «Лето не уйдет по-английски», — заключил спикер.

