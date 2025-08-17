Экономика
09:39, 17 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о жарком завершении лета

Синоптик Тишковец: В конце августа в Москве ожидается потепление до 30 градусов
Мария Винар

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о жарком завершении лета. Его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, в конце августа в Москве ожидается потепление до плюс 25-30 градусов. «Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам сюрприз. Тогда эксперт заявил, что в столице на неделе с 18 по 24 августа ожидается погодная неожиданность — не по-летнему холодная температура. При этом, по его словам, атмосферное давление в эти дни может достигать 755 миллиметров ртутного столба.

