Москвичам рассказали о жарком завершении лета

Синоптик Тишковец: В конце августа в Москве ожидается потепление до 30 градусов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о жарком завершении лета. Его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, в конце августа в Москве ожидается потепление до плюс 25-30 градусов. «Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски и напоследок громко хлопнет дверью», — отметил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал москвичам сюрприз. Тогда эксперт заявил, что в столице на неделе с 18 по 24 августа ожидается погодная неожиданность — не по-летнему холодная температура. При этом, по его словам, атмосферное давление в эти дни может достигать 755 миллиметров ртутного столба.