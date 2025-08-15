Москвичам пообещали сюрприз

Синоптик Ильин: В Москве ожидается холодная погода на следующей неделе

В Москве на неделе с 18 по 24 августа ожидается погодный сюрприз — не по-летнему холодная температура, сообщил NEWS.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В понедельник, 18 августа, ночью ожидается плюс 8-10 градусов, днем воздух прогреется до плюс 17-19 градусов. Возможен небольшой кратковременный дождь. Со вторника, 19 августа, по пятницу, 22 августа, станет больше облаков, местами ожидаются дожди. Ночные температуры будут в пределах плюс 11-13 градусов, дневные — от плюс 16 до плюс 21 градуса. В субботу, 23 августа, днем около плюс 17-19 градусов, а в воскресенье, 24 августа, погода будет без осадков, с максимальной температурой плюс 14-16 градусов.

Атмосферное давление в эти дни может достигать 755 миллиметров ртутного столба. В понедельник ветер будет западным со скоростью 4-9 метров в секунду, во вторник сменит направление на северо-западное, в среду будет снова западным и дующим со скоростью 3-8 метров в секунду, а к выходным станет северо-восточным при той же скорости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в субботу, 16 августа, в Центральной России ожидается последний день лета с температурой, характерной для июля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 21-24 градусов тепла.