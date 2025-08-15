Экономика
13:31, 15 августа 2025Экономика

Москвичам пообещали похолодание

Синоптик Ильин: В начале третьей декады августа москвичей ждет похолодание
Мария Черкасова

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В начале третьей декады августа москвичей ждет похолодание — максимальная дневная температура достигнет плюс 22 градусов Цельсия, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

В столичном регионе ожидаются дожди, но мощных ливней, подобных июльским, не будет. Температура будет подниматься до плюс 21-22 градусов в отдельные дни, но в основном будет держаться в пределах 16-18 градусов. Ночью температура будет колебаться от плюс 8 до 13 градусов. Жарких дней в целом не предвидится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 16 августа в Центральной России ожидается последний день лета с июльской температурой. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов.

