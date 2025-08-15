Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:41, 15 августа 2025Экономика

Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

Синоптик Тишковец: В субботу в Центральной России ожидается июльская температура
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кузьмиченок Василий / АГН «Москва»

В субботу, 16 августа, в Центральной России ожидается последний день лета с июльской температурой. О погоде на выходных жителям региона рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ночь с пятницы на субботу на фоне гребня антициклона будет малооблачно, без осадков. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью не более одного-шести метров в секунду, а столбики термометров покажут плюс 10-13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21-24 градусов, а ветер поменяет направление на юго-западное и усилится до четырех-девяти метров в секунду. «Большую часть светлого времени суток выходной ожидается погожим и комфортным, лишь вечером, с приближением теплого атмосферного фронта, облаков станет больше и кое-где может брызнуть незначительный дождь. (...) Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба. Это будет последний день лета с июльской температурой», — поделился информацией Тишковец.

В воскресенье, 17 августа, продолжил эксперт, погода испортится. В Центральной России прогнозируются дожди, которые понизят дневную температуру до плюс 18-21 градуса. Что касается предстоящей недели, она будет богата на осадки. «Природа начнет постепенно готовиться к смене климатических сезонов», — объяснил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, какая погода будет на Аляске во время встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве подтвердили обмен территориями между Россией и Украиной

    Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

    В России заявили о «проигравшей команде» после появления Лаврова в кофте с надписью «СССР»

    ВСУ стали активно использовать зенитные комплексы против российских самолетов

    Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия

    Россиянам назвали последний день лета с июльской температурой

    Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

    Момент уничтожения беспилотника ВСУ над российским городом сняли на видео

    Опасный астероид пройдет рядом с Землей 17 августа

    Названы провоцирующие гормональные нарушения повседневные ошибки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости