23:02, 14 августа 2025

Синоптик рассказал о погоде на Аляске во время встречи Путина и Трампа

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В пятницу, 15 августа, во время встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске будет стоять достаточно теплая погода. Соответствующим прогнозом поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, в Анкоридже, где пройдет саммит, ожидается ветреная погода без осадков.

«Прогноз достаточно позитивный. Ветер северный, порывы до 10—12 метров в секунду, дневная температура — около плюс 15 градусов Цельсия, но при северном ветре будет восприниматься чуть прохладнее», — рассказал специалист.

В вечерние часы, отметил он, столбики термометров покажут плюс 8—10 градусов. Шувалов подчеркнул, что такая погода нормальна для середины августа в этой местности.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев оценил возможность долететь из Москвы на Аляску напрямую. Он уточнил, что сделать это удастся на самолете Ил-96 и других широкофюзеляжных, а также транспортных самолетах.

