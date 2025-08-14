Возможность долететь напрямую из Москвы до Аляски оценили

Ил-96 и другие широкофюзеляжные, а также транспортные, самолеты могут долететь напрямую из Москвы до Аляски. Возможность полетов в американский штат оценил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с РИА Новости.
«Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полеты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России», — сказал Пантелеев.
По его словам, на Аляске достаточно аэродромов, способных принять данные самолеты.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.