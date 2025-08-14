Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:40, 14 августа 2025Наука и техника

Возможность долететь напрямую из Москвы до Аляски оценили

Пантелеев: Ил-96 может напрямую долететь из Москвы до Аляски
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ил-96 и другие широкофюзеляжные, а также транспортные, самолеты могут долететь напрямую из Москвы до Аляски. Возможность полетов в американский штат оценил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с РИА Новости.

«Самолеты для обслуживания подобных визитов могут осуществлять прямые беспосадочные полеты на Аляску и из Москвы, и из любого другого города России», — сказал Пантелеев.

По его словам, на Аляске достаточно аэродромов, способных принять данные самолеты.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске пройдет 15 августа. Позже эти данные подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ждут новых операций ВСУ перед встречей Трампа и Путина. Где украинские войска могут попытаться прорвать границу?

    Сийярто возмутился ударом ВСУ по нефтепроводу в России

    Малышева дала неожиданный совет россиянам с сильной болью в животе

    Боец ВСУ послушался родителей и сдался в плен

    Стало известно о «выключенных» российскими С-400 ВВС Пакистана

    Мужчине пришлось заклеить пенис после нападения злоумышленника с ножом

    Любителей анального секса предупредили о риске развития угрожающей жизни болезни

    Названо число пострадавших в ходе протестов в Сербии

    В Госдуме предложили компенсировать стоимость платных медицинских услуг

    Возможность долететь напрямую из Москвы до Аляски оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости