Москвичи пережили самую холодную ночь с начала августа

Синоптик Тишковец: В ночь на 18 августа в Москве похолодало до плюс 9 градусов

Минувшая ночь стала для Москвы самой холодной с начала августа. Об этом в своем Telegram-канале столичным жителям рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, в ночь на понедельник, 18 августа, на главной столичной станции ВДНХ столбик термометра опустился до отметки 11 градусов тепла. В то же время в другом районе Москвы, Тушино, показатель составил плюс 10,9 градуса. На метеостанции в Строгино он равнялся 11,3 градуса тепла, на Балчуге — 13,4 градуса. В Бутово воздух остыл до 9,8 градуса тепла.

По области ночные температуры больше напоминали сентябрьские, чем августовские, отмечает синоптик. Заметнее всего температура опустилась в Михайловском — до плюс 7,5 градуса. В Талдоме показатель составил 7,6 градуса, чуть выше — в Мелихове. В Клину зафиксировали температуру на уровне 8 градусов тепла, в Коломне — 8,3, а в Серпухове — 8,7 градуса.

Текущая неделя обещает быть по-осеннему прохладной и дождливой. По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до выходных столбики термометров будут оставаться в пределах 15-20 градусов тепла, отставая от многолетних значений на полтора-два градуса.