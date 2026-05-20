14:26, 20 мая 2026Мир

Еврокомиссия выставила условие Украине по кредиту

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: muratart / Shutterstock / Fotodom  

Европейская комиссия выставила условие Украине по предоставлению кредита в 90 миллиардов евро. Соответствующий документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Эти условия включают продолжение уважения Украиной эффективных демократических механизмов, верховенства права, в том числе борьбу с коррупцией, и уважение прав человека», — отмечается в тексте.

В частности, меморандум содержит ключевые положения, которые Киев обязан выполнять для получения денег. Первый из них — принятие законопроекта о налогообложении цифровых платформ и обновление Таможенного кодекса. Европейские чиновники также требуют реформирования финансовой системы.

18 мая Евросоюз не подписал документы о выделении первого транша кредита Украине на 90 миллиардов евро. Уточнялось, что для этого необходимо подписать сразу три документа, включая меморандум о взаимопонимании.

