Российским родителям назвали способы пережить экзамены у подростков

Психолог Дугенцова назвала «письмо злости» способом школьника дотянуть до лета

В конце мая дети часто перестают хотеть учиться, так как этот месяц становится больше моментом полного истощения, чем финишной прямой. Как родителям не превратить последние дни учебного года в войну, объяснила детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru.

Специалист уверена, что детская лень и испорченность тут ни при чем. Просто ребенок не всегда оказывается готов к постоянным дедлайнам, тестам, ранним подъемам, контрольным, пробным экзаменам и бесконечному стрессу. Получается, что у подростка садится внутренняя батарейка, отметила эксперт.

Психолог дала родителям совет не воспринимать фразу «я не хочу учиться» лично. Да и давление в стиле «соберись», «осталось чуть-чуть» только вызывает агрессию, а не мотивирует.

Лучшие способы помочь ребенку пройти через экзамены:

Ставить маленькие и понятные задачи. Например, не «подтяни математику», а «сделай три примера». Так психике легче справляться с нагрузкой. Давать подростку безопасно сбросить напряжение: выехать в лес, покричать, написать «письмо злости», потрясти руками, побить грушу. Следить за полноценным сном даже в условиях постоянной нехватки времени.

«В мае многие дети уже начинают жить как летом: поздно ложатся, дольше гуляют и сидят в телефоне. Но недосып напрямую бьет по памяти, вниманию и эмоциональной устойчивости, из-за чего ребенок может выглядеть "ленивым", хотя на деле он просто перегружен», — подчеркнула психолог.

Дугенцова убеждена, что нельзя превращать конец учебного года в бои за пятерки. Детям важно знать, что дом остается местом, где их любят и принимают, какие бы оценки они ни получили.

