15:29, 20 мая 2026

Российские дроны поразят цели без спутников

ФПИ: Российские дроны с ИИ поразят цели без спутниковой навигации
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские дроны получат элементы искусственного интеллекта (ИИ), которые позволят поражать цели без использования спутниковых систем навигации. Об этом сообщил руководитель центра ИИ Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Филиппов, передает ТАСС.

Он отметил, что особое внимание уделяют техническому зрению в связке с ландшафтной навигацией. «В одном из проектов фонда уже созданы нейросетевые алгоритмы, способные в полностью автономном режиме, без сигналов глобальных спутниковых систем, обеспечить поражение динамических целей», — сказал Филиппов.

Представитель ФПИ добавил, что одной из тенденций в сфере беспилотников стал переход к роевому управлению группами аппаратов. Ключевым параметром является уровень роевого интеллекта, который обуславливает степень самостоятельности группы и глубину взаимной координации. По словам Филиппова, фонд ведет работы по созданию комплексов на основе роевых технологий.

Ранее в мае Минобороны России сообщило, что в беспилотниках «Молния-2» используется ИИ. Программное обеспечение аппарата самолетного типа позволяет преследовать цели при помощи машинного зрения.

