Раскрыта неочевидная причина лишнего веса и постоянной усталости

Эндокринолог Агаева: Лишний вес может быть признаком дефицита йода

Нехватка йода в организме может вызывать серьезные нарушения и при этом оставаться незаметной, предупредила эндокринолог сети клиник «Семейная» Тамила Агаева. Неочевидные признаки дефицита она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Врач отметила, что йод необходим для нормальной работы щитовидной железы и выработки гормонов. Его недостаток может спровоцировать постоянную усталость, слабость, депрессию, набор лишнего веса, ухудшение памяти и снижение концентрации внимания. Также дефицит йода может стать причиной дискомфорта в области шеи, кашля или проблем с глотанием.

Агаева отметила, что выраженный дефицит йода способен привести к увеличению щитовидной железы и образованию узлов. «Нехватка или избыток йода приводят к гормональным нарушениям и, как следствие, к заболеваниям», — подчеркнула специалист. По данным врача, среднее потребление йода в России остается ниже рекомендованной нормы.

Для профилактики дефицита специалистка посоветовала использовать при приготовлении пищи йодированную соль и внимательно относиться к питанию. Она призвала особенно тщательно контролировать уровень йода беременным женщинам, детям и людям с заболеваниями щитовидной железы.

