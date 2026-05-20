Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 20 мая 2026Россия

Военкор объяснил облет дронами ВСУ Москвы с восточной стороны во время атаки

Коц: Дроны ВСУ облетали Москву с востока, чтобы найти брешь в обороне
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Во время атаки на Москву дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) облетали город с востока, чтобы найти брешь в обороне города. Об этом рассказал военкор Александр Коц в беседе с ТАСС.

По его словам, таким образом украинские беспилотники прощупывали систему противовоздушной обороны (ПВО) в поисках маршрутов, по которым можно пробиться через нее. При этом защиту столицы журналист оценил как эталонную. «Здесь в общий контур противовоздушной обороны заключены и министерство обороны, и Росгвардия, и огромное количество тех новинок, которые были изготовлены при помощи народных КБ, которые уже влились в военно-промышленные комплексы», — объяснил Коц.

Он добавил, что беспилотники ВСУ так и не долетели до конкретных целей, не сумев пробить систему обороны Москвы.

Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что во время атаки на Москву в ночь на 17 мая беспилотники ВСУ заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Журналист считает западное направление единственным, с которого на город могли лететь украинские дроны.

За сутки с 16 по 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 130 беспилотников ВСУ. Эта атака оказалось самой массовой более чем за год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый разыскиваемый убийца России умер под именем писателя-фантаста Андрея Миллера. Где он скрывался 13 лет и как окончил жизнь?

    Поставки одного вида продовольствия из России в Китай достигли максимума

    В Литве раскрыли роль Белоруссии в обнаружении дрона ВСУ

    Умер один из крупнейших в России специалистов по борьбе со СПИДом

    Военкор объяснил облет дронами ВСУ Москвы с восточной стороны во время атаки

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара перевезут в Москву

    В США провели пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Раскрыта неочевидная причина лишнего веса и постоянной усталости

    Воспитательница российского детского сада избежала тюрьмы за ожоги глаз у детей

    В российском городе из-за дефицита осадков отключили горячую воду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok