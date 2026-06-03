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18:22, 3 июня 2026Из жизни

Посетители парка аттракционов застряли на 30-метровой высоте и пять часов ждали помощи

В США восемь студентов провели пять часов на сломавшемся аттракционе на высоте 30 метров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США восемь посетителей парка атракционов застряли на американских горках на высоте почти 30 метров и ждали помощи пять часов. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в четверг около 17:00 в парке аттракционов Pleasure Pier в Галвестоне, штат Техас. Аттракцион Iron Shark, который представляет собой американские горки с большим перепадом высот — вертикальный подъем на 30 метров с последующим крутым спуском — остановился почти на самой верхней точке. Причем пассажиры из-за градуса подъема были обращены лицом вверх, практически лежа на креслах. Все застрявшие были студентами местного колледжа.

Пожарные прибыли на место примерно через полчаса. Спасательная операция заняла почти четыре часа: последнего пассажира сняли со сломавшегося аттракциона около девяти вечера. Спасатели использовали автовышку и спускали людей по одному.

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Никто из пассажиров не пострадал, однако у нескольких студентов наблюдалось обезвоживание из-за долгого пребывания на солнце. Причина поломки пока не установлена.

Ранее сообщалось, что женщина выпала из вагонетки американских горок в парке развлечений Gröna Lund в Стокгольме. Трагический инцидент произошел 25 июня 2025 года. Во время поездки под одной из вагонеток аттракциона Jetline сломался опорный механизм, и сиденья провалились под пассажирами.

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