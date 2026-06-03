Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

Воронежский суд приговорил к 6,5 года настоятеля храма Ковальчука за покушение на жену

Семилукский районный суд Воронежской области приговорил к 6,5 года лишения свободы настоятеля храма села Медвежье 49-летнего Владимира Ковальчука за покушение на убийство жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья священнослужителя, наличие на его иждивении престарелой матери-инвалида и сына-студента, а также мнение потерпевшей, которая простила его.

Вечером 13 февраля Ковальчук, находящийся в алкогольном опьянении, был в своей квартире. Он поругался с супругой, а затем взял нож и с размаху ударил им лежащую на диване жену прямо в грудь. Женщина оттолкнула его от себя, а малолетний сын отнял нож. Она сразу же вызвала скорую помощь, врачи спасли ее. Тем не менее полученную рану квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В суде Ковальчук вину признал полностью, в содеянном раскаялся. С него взыскали один миллион рублей в пользу потерпевшей как компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что челябинский священник Игорь Ефремов, который расправился с другом в селе Губернском, отправился на специальную военную операцию (СВО) после приговора и пропал без вести.