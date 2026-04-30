13:20, 30 апреля 2026Россия

Осужденный за расправу российский священник пропал на СВО

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Челябинский священник Игорь Ефремов, который расправился с другом в селе Губернском, отправился на специальную военную операцию (СВО) после приговора и пропал без вести. О судьбе осужденного сообщает Ura.ru.

«Практически сразу после вынесения приговора Ефремов подписал контракт и ушел на СВО. Сейчас он числится без вести пропавшим», — приводит издание слова источника.

Кроме того, 30 апреля в Челябинском суде рассмотрели апелляцию защитника священника, но приговор остался в силе.

В тюрьме священник оказался после того, как расправился с другом, который домогался его. Ефремову назначили 10 лет строгого режима, после чего он ушел на СВО.

Материалы по теме:
Российские заключенные отправляются на СВО ради помилования. Что известно об их громких преступлениях и боевых заслугах?
Российские заключенные отправляются на СВО ради помилования.Что известно об их громких преступлениях и боевых заслугах?
24 ноября 2023
Маньяк, депутаты и опальный священник. Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
Маньяк, депутаты и опальный священник.Кто из заключенных просил отправить его на СВО, но остался за решеткой?
2 августа 2024
Пожизненно осужденным россиянам разрешили отправиться на СВО. Как киллеры и воры в законе могут получить шанс на свободу?
Пожизненно осужденным россиянам разрешили отправиться на СВО.Как киллеры и воры в законе могут получить шанс на свободу?
15 августа 2024

Обвиняемые и заключенные из разных регионов России уходят на СВО, чтобы получить помилование. Так, в Новосибирской области в зону спецоперации отправился 61-летний бывший депутат Владимир Лаптев, получивший пять лет колонии за мошенничество. Бывший полицейский Дмитрий Волченко, осужденный за покушение на хищение 20 миллионов рублей, также отправился в зону боев.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет механизм освобождения от уголовного наказания для участников боевых действий. Согласно документу, дела тех, кто получил госнаграду или уволился со службы по возрасту, здоровью или в связи с окончанием СВО, будут приостановлены — это касается лиц, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Положения документа не затрагивают тех, кто обвиняется в терроризме, преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и отдельных правонарушениях против общественной безопасности, конституционного строя и безопасности страны.

В Кремле при этом отмечали, что за участие в спецоперации от отбывания наказания могут освободить даже фигурантов резонансных уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такие заключенные, которые были осуждены по тяжким статьям, могут претендовать на амнистию, так как они «искупают преступление кровью на поле боя».

