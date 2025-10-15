Россия
Осужденный за покушение на хищение экс-полицейский ушел на СВО

Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Волченко, осужденный за покушение на хищение 20 миллионов рублей, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как следует из документов, в сентябре 2024 года экс-полицейский был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Он признал вину и не обжаловал приговор. Производство уголовного дела в его отношении было прекращено ввиду заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. По словам источника агентства, Волченко получил ранение, однако уже вернулся на передовую. «Служит штурмовиком», — уточнил собеседник агентства.

Ранее осужденный за получение взятки бывший начальник акцизного специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александр Алеев отправился на спецоперацию.

