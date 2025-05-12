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15:27, 12 мая 2025Россия

«Это может превратиться в очень большую проблему». Военный блогер резко высказался об отправке преступников на СВО

Военблогер Подоляка осудил отправку преступников на СВО вместо колонии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Отправка преступников за деньги на специальную военную операцию (СВО) вместо реального отбывания наказания в исправительных учреждениях может иметь негативные последствия. Об этой опасности рассказал военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, сегодня существует практика, когда за деньги преступников «отмазывают» от наказания. При этом Подоляка указал, что такие граждане на самом деле не принимают участия в боевых действиях.

«Преступники, которые имеют нужную для этого сумму, просто перестают бояться чего бы то ни было», — заявил он.

Они еще потом и корочкой участника СВО везде будут размахивать. И это может превратиться в очень большую проблему в будущем

Юрий Подолякавоенный блогер

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Пожизненно осужденным россиянам разрешили отправиться на СВО

В июле 2024 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался практикой призыва обвиняемых и заключенных на СВО. Он отметил, что к такой работе надо подходить «очень взвешенно и учитывать каждую конкретную ситуацию индивидуально».

При этом закон, который уточнил процесс освобождения участников СВО от уголовной ответственности, президент России Владимир Путин подписал еще в конце марта того же года. Документ в рекордные сроки прошел Госдуму и Совет Федерации, а после вступления в силу внес изменения сразу в два кодекса — Уголовный (УК) и Уголовно-процессуальный (УПК).

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Теперь в зону боевых действий не смогут попасть обвиняемые и осужденные по статьям о педофилии, шпионаже, терроризме, диверсии и госизмене. В то же время действие новых норм распространилось на обвиняемых и осужденных по другим тяжким преступлениям, а также на пожизненно осужденных.

В частности, шанс поехать на СВО появился у Ангарского маньяка Михаила Попкова, который жестоко расправился с десятками женщин. В начале 2023 года он, как и многие, заявил, что готов отправиться в зону СВО. В то же время Попков признался, что его останавливает перспектива отбыть из теплого помещения в холодную траншею.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В России призвали защищать общество от осужденных, вернувшихся с СВО

В июне 2024 года депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных. По ее словам, такие люди недостаточно социализированы, из-за чего количество преступлений с их участием может лишь только увеличиться.

Привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы, для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут. (...) Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились (в колонии и СИЗО — прим. «Ленты.ру»), они возвращаются в общество. И (...) период социализации, получается, сокращенным у них

Нина Останинадепутат Госдумы

По мнению российской чиновницы, правоохранительные органы должны взять под контроль подобные моменты. В частности, как она считает, таким бойцам СВО необходимо помогать с трудоустройством.

«Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — пояснила Останина.

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