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18:03, 19 июня 2024Россия

В Госдуме призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Депутат ГД Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся со специальной военной операции (СВО) осужденных. Такой комментарий председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства дала изданию «Газета.Ru».

По словам Останиной, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции на Украине осужденные недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться.

«Еще больше, потому что привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут со спецоперации. Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились, они возвращаются в общество. И вот этот период социализации, получается, сокращенным у них», — объяснила Останина.

Депутат призвала правоохранительные органы взять ситуацию под контроль, и в частности, помогать бойцам СВО с трудоустройством. По ее словам, в ближайшее время должен появиться соответствующий законопроект, который бы регулировал социализацию вернувшихся осужденных.

«Они же не в тепличных условиях находятся там — с одной стороны колония, с другой стороны еще более жесткие условия в зоне спецоперации. Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — пояснила Останина.

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      Елена Торубарова
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