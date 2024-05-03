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18:00, 3 мая 2024Силовые структуры

Вернувшийся с СВО рецидивист забил до смерти ветерана войны в Чечне

URA.RU: в Чебаркуле экс-боец СВО забил до смерти ветерана войны в Чечне
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чебаркуле Челябинской области вернувшийся со специальной военной операции (СВО) рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне, которого врачи не сумели спасти, однако виновный остался безнаказанным. Об этом URA.RU рассказала жена пострадавшего Ольга.

По ее словам, трагедия произошла в конце апреля. Ее муж отправился в аптеку за таблетками от аллергии, по дороге он повстречался с Кумовым, а после очевидцы рассказывали, что ветеран лежал рядом с машиной, а экс-боец кричал, что так ему и надо. Худяков попал в больницу с множественными гематомами, от которых он не выжил.

Врачи сообщили об избитом пациенте в полицию, но после выяснения, что Кумов вернулся после ранения на СВО, материалы были переданы военно-следственному отделу по Чебаркульскому гарнизону. Однако там не дали хода делу, несмотря на обращения семьи Худякова. Вдова говорит, что Кумова регулярно видят на улицах города местные жители.

Он в прошлом был неоднократно судим, в частности, разгромил бар «От заката до рассвета» в 2019 году из-за порции шашлыка. Кумов скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Его в итоге поймали и отдали под суд. Позже он попался на угоне автомобиля и получил два года и девять месяцев в колонии строгого режима.

27 апреля сообщалось, что ветерана СВО избила толпа украинцев в Ростове-на-Дону. Об этом заявила его супруга Марина, снявшая часть драки на видео. По ее словам, нападавшие кричали о своей ненависти к русским, а также избили и ее, когда она попыталась вмешаться.

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      Любовь Ширижик
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