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18:55, 5 июня 2024Россия

Вернувшийся с СВО боец избил пенсионера и потребовал переписать на него квартиру

В Екатеринбурге вернувшийся с СВО боец избил пенсионера и захотел его квартиру
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) боец Юрий избил пенсионера Евгения (имя изменено) и потребовал переписать на него квартиру. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам пострадавшего мужчины, 3 июня военнослужащий дважды попытался вломиться к нему в квартиру. В первый раз он, будучи пьяным, начал стучать в дверь молотком, однако Евгению удалось его прогнать. Во второй раз пенсионер открыл ему дверь, после того как Юрий начал пинать ее ногой.

«Он несколько раз ударил меня, хорошо, что я сумел выбежать из квартиры, а так бы тут тело осталось... На улице [Юрий] кинулся на соседа из третьего подъезда, который хотел вызвать мне скорую помощь. На улице Юрий кричал, что убьет меня, чтобы я на него квартиру переписал, машину ему отдал», — вспомнил россиянин.

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Евгений считает, что боец напал на него из-за того, что за день до этого к нему приезжали полицейские, которых вызвали соседей. По мнению пострадавшего, Юрий мог подумать, что правоохранителей вызвал Евгений, и решил ему отомстить.

«Я раньше с ним не сталкивался. Насколько мне известно, он не так давно освободился из колонии, сидел за наркотики», — добавил пенсионер.

После избиения к вернувшемуся с СВО военнослужащему снова пришли полицейские, однако того уже не было дома. Семья пострадавшего считает, что он мог уехать обратно на спецоперацию.

Ранее стало известно, что в Чебаркуле Челябинской области вернувшийся с СВО рецидивист Иван Кумов избил местного жителя Алексея Худякова — ветерана боевых действий в Чечне. Пострадавшего спасти не удалось. Кумов в прошлом был неоднократно судим, в частности, разгромил бар «От заката до рассвета» в 2019 году из-за порции шашлыка.

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      Никита Абрамов
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