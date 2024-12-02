Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:51, 2 декабря 2024Россия

«Так снимают стресс». Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

Жена самарского генерала Колотовкина назвала алкоголизм проблемой ветеранов СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У многих участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся с передовой, возникают серьезные проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявила самарский общественный деятель и супруга генерала Екатерина Колотовкина.

О существовании данной проблемы она написала в своем Telegram-канале. В публикации сказано, что в последнее время участились обращения от женщин, чьи мужья вернулись из зоны боевых действий.

«У некоторых из них возникает проблема — неконтролируемое употребление спиртных напитков. К сожалению, они ошибочно думают, что так снимают стресс. В итоге возникает зависимость и семьи распадаются. Часто женщины молчат о происходящем по принципу "не выноси сор из избы"», — говорится в публикации.

При этом, отмечает Колотовкина, женщинам, попавшим в такую ситуацию, зачастую бывает трудно осознать наличие проблемы и попросить помощи. Однако общественный деятель обратила внимание, что мужчинам, столкнувшимся с такой бедой, необходимо оказывать поддержку.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жена генерала предложила помогать ветеранам СВО на условиях анонимности

Екатерина Колотовкина вывела три основных принципа оказания помощи ветеранам СВО с алкоголизмом.

«В первую очередь — анонимность. Как для участника СВО, так и для женщины, которая обращается за помощью. Они должны быть уверены, что их проблемы не станут достоянием общественности», — заявила она.

В качестве второго условия Колотовкина назвала возможность получить лечение без постановки на учет, потому что в противном случае в дальнейшем может возникнуть проблема с получением прав и трудоустройством.

Да, у нас много клиник, но их методы и цены различаются. Соответственно, можно нарваться на мошенников, особенно тех, кто предлагает «откапать» на дому. А услуги психологов, гипнотизеров и бабушек, которые заговаривают и лечат травками, растут как грибы после дождя. Пытаясь спасти близкого человека, женщины рискуют его здоровьем и даже жизнью

Екатерина Колотовкинаобщественный деятель

Она отметила, что ранее уже поднимала эту тему, но сдвигов по ней пока так и не наблюдается. «Часто в поездках на круглых столах в разных регионах задаю вопрос о том, существует ли помощь семьям, в которых военнослужащий начинает злоупотреблять. На что органы власти отвечают, что проблемы нет», — рассказала Колотовкина.

Однако, добавила она, жены и мамы, присутствующие на встречах, настаивают, что проблема действительно существует: если не у них, то у знакомых или сослуживцев.

Если мы сейчас не научимся ее решать и не разработаем единую систему помощи, то потом захлебнемся от обращений, проблем, разводов и трагедий.

Екатерина КолотовкинаСамарский общественный деятель

Колотовкина рассказала, что в Самарской области, например, уже разработали дорожную карту по помощи участникам СВО. Там есть телефон доверия и психологическая помощь, сообщила общественный деятель.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуме призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Летом 2024 года депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных. По словам Останиной, вернувшиеся из зоны боевых действий осужденные недостаточно социализированы, из-за чего количество преступлений с их участием может увеличиться.

«Привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут (..) Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились (в колонии и СИЗО — прим. «Ленты.ру»), они возвращаются в общество. И (...) период социализации, получается, сокращенным у них», — объяснила Останина.

По ее мнению, правоохранительные органы должны взять эту ситуации под контроль. В частности, считает Останина, нужно
помогать бойцам СВО с трудоустройством.

«Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — пояснила Останина.

Материалы по теме:
Льготы ветеранам боевых действий в 2024 году: какие положены и как оформить
Льготы ветеранам боевых действий в 2024 году:какие положены и как оформить
12 ноября 2024
«Я помню бой в темноте, запах пороха» Как в России ищут новые способы возвращать ветеранов СВО к мирной жизни
«Я помню бой в темноте, запах пороха»Как в России ищут новые способы возвращать ветеранов СВО к мирной жизни
16 ноября 2024
«Жены не умеют отпускать мужей на войну» Военный психолог — о душевных травмах бойцов СВО и непонимании близких
«Жены не умеют отпускать мужей на войну»Военный психолог — о душевных травмах бойцов СВО и непонимании близких
18 ноября 2024

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога ранее оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО — ситуации, при которой бывшие военнослужащие не могут найти себя в мирной жизни.

Жога выразил мнение, что ветеранам СВО такой синдром не грозит. По его словам, в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов.

Чтобы не повторить этот опыт, нужно вовлекать участников спецоперации в общественную жизнь, обратил внимание Жога. Сейчас в России нет никаких предпосылок для формирования «афганского синдрома», заключил он.

Путин рассказал о поддержке бойцов после возвращения с СВО

Президент России Владимир Путин ранее пообещал, что государство будет делать все для поддержки бойцов, вернувшихся со специальной военной операции.

Глава государства выразил надежду на то, что военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, вернутся обратно в гражданскую жизнь и смогут достичь успеха.

«Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать», — подчеркнул президент.

Также Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя. Российский лидер обратил внимание на то, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новые российские вагоны оказалось невозможно использовать. Их складируют уже в несколько ярусов

      В курьерах увидели проблему для экономики России

      Квартиры россиян-банкротов предложили продавать по-новому

      На Конгрессе молодых ученых отметили важность молодежи для развития атомной отрасли

      Хозяин 400 экзотических животных рассказал о спящем с ним в одной кровати аллигаторе

      Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Сирии

      Жители российского города пожаловались на четвертый месяц без газа в доме

      Россиянин обвинил перинатальный центр в похищении новорожденного сына

      На Украине заметили экспериментальный американский дрон

      Стало известно о возможности новых штрафов для «Газпрома» в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше