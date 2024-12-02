«Так снимают стресс». Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

Жена самарского генерала Колотовкина назвала алкоголизм проблемой ветеранов СВО

У многих участников специальной военной операции (СВО), вернувшихся с передовой, возникают серьезные проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявила самарский общественный деятель и супруга генерала Екатерина Колотовкина.

О существовании данной проблемы она написала в своем Telegram-канале. В публикации сказано, что в последнее время участились обращения от женщин, чьи мужья вернулись из зоны боевых действий.

«У некоторых из них возникает проблема — неконтролируемое употребление спиртных напитков. К сожалению, они ошибочно думают, что так снимают стресс. В итоге возникает зависимость и семьи распадаются. Часто женщины молчат о происходящем по принципу "не выноси сор из избы"», — говорится в публикации.

При этом, отмечает Колотовкина, женщинам, попавшим в такую ситуацию, зачастую бывает трудно осознать наличие проблемы и попросить помощи. Однако общественный деятель обратила внимание, что мужчинам, столкнувшимся с такой бедой, необходимо оказывать поддержку.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жена генерала предложила помогать ветеранам СВО на условиях анонимности

Екатерина Колотовкина вывела три основных принципа оказания помощи ветеранам СВО с алкоголизмом.

«В первую очередь — анонимность. Как для участника СВО, так и для женщины, которая обращается за помощью. Они должны быть уверены, что их проблемы не станут достоянием общественности», — заявила она.

В качестве второго условия Колотовкина назвала возможность получить лечение без постановки на учет, потому что в противном случае в дальнейшем может возникнуть проблема с получением прав и трудоустройством.

Да, у нас много клиник, но их методы и цены различаются. Соответственно, можно нарваться на мошенников, особенно тех, кто предлагает «откапать» на дому. А услуги психологов, гипнотизеров и бабушек, которые заговаривают и лечат травками, растут как грибы после дождя. Пытаясь спасти близкого человека, женщины рискуют его здоровьем и даже жизнью Екатерина Колотовкина общественный деятель

Она отметила, что ранее уже поднимала эту тему, но сдвигов по ней пока так и не наблюдается. «Часто в поездках на круглых столах в разных регионах задаю вопрос о том, существует ли помощь семьям, в которых военнослужащий начинает злоупотреблять. На что органы власти отвечают, что проблемы нет», — рассказала Колотовкина.

Однако, добавила она, жены и мамы, присутствующие на встречах, настаивают, что проблема действительно существует: если не у них, то у знакомых или сослуживцев.

Если мы сейчас не научимся ее решать и не разработаем единую систему помощи, то потом захлебнемся от обращений, проблем, разводов и трагедий. Екатерина Колотовкина Самарский общественный деятель

Колотовкина рассказала, что в Самарской области, например, уже разработали дорожную карту по помощи участникам СВО. Там есть телефон доверия и психологическая помощь, сообщила общественный деятель.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Госдуме призвали защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных

Летом 2024 года депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных. По словам Останиной, вернувшиеся из зоны боевых действий осужденные недостаточно социализированы, из-за чего количество преступлений с их участием может увеличиться.

«Привлечение людей, которые находятся в местах лишения свободы для участия в спецоперации, приведет к тому, что эти люди возвращаться будут (..) Понятно, что они возвращаются не туда, где они находились (в колонии и СИЗО — прим. «Ленты.ру»), они возвращаются в общество. И (...) период социализации, получается, сокращенным у них», — объяснила Останина.

По ее мнению, правоохранительные органы должны взять эту ситуации под контроль. В частности, считает Останина, нужно

помогать бойцам СВО с трудоустройством.

«Сначала эти люди чувствовали себя преступниками, виновниками, а теперь они герои. И вот это ощущение героя сказываться будет и на возвращении этих людей в гражданское общество», — пояснила Останина.

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога ранее оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО — ситуации, при которой бывшие военнослужащие не могут найти себя в мирной жизни.

Жога выразил мнение, что ветеранам СВО такой синдром не грозит. По его словам, в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов.

Чтобы не повторить этот опыт, нужно вовлекать участников спецоперации в общественную жизнь, обратил внимание Жога. Сейчас в России нет никаких предпосылок для формирования «афганского синдрома», заключил он.

Путин рассказал о поддержке бойцов после возвращения с СВО

Президент России Владимир Путин ранее пообещал, что государство будет делать все для поддержки бойцов, вернувшихся со специальной военной операции.

Глава государства выразил надежду на то, что военнослужащие, выполняющие свой долг в зоне проведения СВО, вернутся обратно в гражданскую жизнь и смогут достичь успеха.

«Государство должно и будет делать все, что от нас зависит, для того чтобы их поддержать», — подчеркнул президент.

Также Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев специальной военной операции, которые желают реализовывать себя. Российский лидер обратил внимание на то, что в работе с военными важно продолжать укреплять систему социальных гарантий для них.