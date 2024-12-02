Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

Жена генерала из Самарской области назвала главную проблему участников СВО

Жена генерала и общественный деятель из Самарской области назвала главную проблему участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Екатерины Колотовкиной, у тех, кто вернулся с передовой, нередко возникают серьезные проблемы с алкоголем, пишет 63.RU.

«Участились обращения от женщин, чьи мужья вернулись с зоны СВО. У некоторых из них возникает проблема — неконтролируемое употребление спиртных напитков. К сожалению, они ошибочно думают, что так снимают стресс. В итоге возникает зависимость, и семьи распадаются. Часто женщины молчат о происходящем по принципу "не выноси сор из избы"», — отметила жена российского генерала.

Колотовкина заявила, что ранее неоднократно поднимала этот вопрос, но с ее слов, «власти отвечают, что проблемы нет». «Но жены и мамы, которые присутствуют на встречах, признают, что проблема есть», — заключила она.

Общественница предложила три основных принципа оказания помощи ветеранам СВО с алкоголизмом: анонимность, возможность получить лечение без постановки на учет и предостережение от мошенников.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных. По ее словам, они недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться. Депутат предложила, в частности, помогать бойцам СВО с трудоустройством.