Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 2 декабря 2024Россия

Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

Жена генерала из Самарской области назвала главную проблему участников СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жена генерала и общественный деятель из Самарской области назвала главную проблему участников специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Екатерины Колотовкиной, у тех, кто вернулся с передовой, нередко возникают серьезные проблемы с алкоголем, пишет 63.RU.

«Участились обращения от женщин, чьи мужья вернулись с зоны СВО. У некоторых из них возникает проблема — неконтролируемое употребление спиртных напитков. К сожалению, они ошибочно думают, что так снимают стресс. В итоге возникает зависимость, и семьи распадаются. Часто женщины молчат о происходящем по принципу "не выноси сор из избы"», — отметила жена российского генерала.

Колотовкина заявила, что ранее неоднократно поднимала этот вопрос, но с ее слов, «власти отвечают, что проблемы нет». «Но жены и мамы, которые присутствуют на встречах, признают, что проблема есть», — заключила она.

Общественница предложила три основных принципа оказания помощи ветеранам СВО с алкоголизмом: анонимность, возможность получить лечение без постановки на учет и предостережение от мошенников.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала защищать общество от вернувшихся с СВО осужденных. По ее словам, они недостаточно социализированы, а потому количество преступлений с их участием может увеличиться. Депутат предложила, в частности, помогать бойцам СВО с трудоустройством.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      Эксперт заявил о повторении ситуации с загоревшимся в 2019 году самолетом в России

      Задержание ФСБ россиянина за участие в террористической организации попало на видео

      Названы самые частые причины увольнений

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше