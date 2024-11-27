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15:27, 27 ноября 2024Россия

В России оценили вероятность появления «афганского синдрома» у участников СВО

Полпред в УрФО Жога: ветеранам ВСО не грозит «афганский синдром»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога оценил вероятность появления «афганского синдрома» у участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает URA.RU.

По мнению Жоги, ветеранам СВО не грозит «афганский синдром» — ситуация, при которой бывшие военнослужащие не могут найти себя в мирной жизни.

Полпред считает, что в конце 1980-х годов государство не уделило должного внимания адаптации ветеранов. Для того, чтобы не повторить этот опыт, нужно вовлекать участников спецоперации в общественную жизнь, пояснил он. Сейчас в России нет никаких предпосылок для формирования «афганского синдрома», подчеркнул он.

Ранее Жога потребовал от мэров российских городов правильно хоронить бойцов СВО. Он заявил о необходимости предусмотреть выплаты на погребение и на поминальные обеды.

ЖЗЛ
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