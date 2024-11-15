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11:08, 15 ноября 2024Россия

Полпред Путина потребовал от мэров правильно хоронить участников СВО

Жога потребовал от уральских мэров должным образом хоронить участников СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Артем Жога

Артем Жога. Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе / РИА Новости

Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога потребовал от мэров должным образом проводить похороны участников специальной военной операции (СВО). О правильном порядке проведения траурных церемоний он рассказал на заседании Совета по развитию местного самоуправления, пишет Ura.ru.

По словам Жоги, в УрФО повсеместно должны быть предусмотрены выплаты на погребение и поминальные обеды. «Многие семьи выпрашивают награды своим родным и близким. Они не должны этого делать, все должно вручаться с участием должностных лиц, достойно», — обратил внимание он.

Полпред Путина добавил, что уральским мэрам необходимо лично присутствовать на церемониях прощания, а не поручать это подчиненным.

Ранее в Забайкалье местные жители выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО Артема Дамбаева, который пожертвовал собой ради спасения 150 солдат. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.

ЖЗЛ
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