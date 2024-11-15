Полпред Путина потребовал от мэров правильно хоронить участников СВО

Жога потребовал от уральских мэров должным образом хоронить участников СВО

Полпред президента России Владимира Путина в уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога потребовал от мэров должным образом проводить похороны участников специальной военной операции (СВО). О правильном порядке проведения траурных церемоний он рассказал на заседании Совета по развитию местного самоуправления, пишет Ura.ru.

По словам Жоги, в УрФО повсеместно должны быть предусмотрены выплаты на погребение и поминальные обеды. «Многие семьи выпрашивают награды своим родным и близким. Они не должны этого делать, все должно вручаться с участием должностных лиц, достойно», — обратил внимание он.

Полпред Путина добавил, что уральским мэрам необходимо лично присутствовать на церемониях прощания, а не поручать это подчиненным.

Ранее в Забайкалье местные жители выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО Артема Дамбаева, который пожертвовал собой ради спасения 150 солдат. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.