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14:35, 15 октября 2024Россия

Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО. Он пожертвовал собой ради спасения 150 солдат

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Кадр: РТК «Забайкалье»

В Забайкалье местные жители выстроились в огромную очередь на похоронах бойца специальной военной операции (СВО). Чтобы почтить память Артема Дамбаева, россияне образовали живой коридор протяженностью 40 километров.

В марте 2022 года военный отправился в зону СВО. В один из дней его батальон попал в засаду — тогда Артем прикрыл отход танковой колонны, пожертвовав жизнью ради спасения 150 сослуживцев.

В июне того же года были организованы похороны солдата. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.

Кадр: РТК «Забайкалье»

Пожертвовавший собой военный два часа сдерживал огонь противника

В последний день жизни Артем Дамбаев вместе с командиром своего батальона Балданом Цыдыповым подбирал на машине раненных в бою сослуживцев. После того как их транспорт оказался обездвижен, вместе с командиром они отвлекли огонь украинских войск на себя, позволив сослуживцам продвинуться дальше.

«Он сказал "Пацанов не брошу!" и раненный остался отстреливаться вместе с командиром. Получилось так, что командир выжил, а Артем нет», — рассказала его тетя Ирина Дамбаева.

В течение двух часов бойцы сдерживали натиск противника ответным огнем, однако в итоге выжить удалось лишь Цыдыпову. В родном селе Зугмара Дамбаеву установили барельеф со строками: «Спасая друзей, он себя не сберег. Погиб ради жизни, иначе не мог».

Кадр: РТК «Забайкалье»

Российский ветеран рассказал о потерях в первый день СВО

Российский ветеран Дмитрий Кузьмичев заявил, что первые потери в рамках СВО зафиксировали уже через 10 минут после начала боевых действий на территории Украины.

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По словам военного, он изначально понимал, что на фоне боевых действий «будет очень много горя по всей стране». Кузьмичев вспомнил, что тогда всерьез пожалел о ненаписанном завещании. При этом участие ветерана в первом этапе спецоперации завершилось уже на третий день его пребывания на Украине. Его ранили, а после направили на лечение в Москву.

Военный заметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области, а его контракт был завершен лишь незадолго до объявления частичной мобилизации в стране.

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      Наталья Анисеева
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