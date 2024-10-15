Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО. Он пожертвовал собой ради спасения 150 солдат

Жители Забайкалья выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

В Забайкалье местные жители выстроились в огромную очередь на похоронах бойца специальной военной операции (СВО). Чтобы почтить память Артема Дамбаева, россияне образовали живой коридор протяженностью 40 километров.

В марте 2022 года военный отправился в зону СВО. В один из дней его батальон попал в засаду — тогда Артем прикрыл отход танковой колонны, пожертвовав жизнью ради спасения 150 сослуживцев.

В июне того же года были организованы похороны солдата. Гроб с военным сопровождали сотни людей и колонна из 60 машин.

Пожертвовавший собой военный два часа сдерживал огонь противника

В последний день жизни Артем Дамбаев вместе с командиром своего батальона Балданом Цыдыповым подбирал на машине раненных в бою сослуживцев. После того как их транспорт оказался обездвижен, вместе с командиром они отвлекли огонь украинских войск на себя, позволив сослуживцам продвинуться дальше.

«Он сказал "Пацанов не брошу!" и раненный остался отстреливаться вместе с командиром. Получилось так, что командир выжил, а Артем нет», — рассказала его тетя Ирина Дамбаева.

В течение двух часов бойцы сдерживали натиск противника ответным огнем, однако в итоге выжить удалось лишь Цыдыпову. В родном селе Зугмара Дамбаеву установили барельеф со строками: «Спасая друзей, он себя не сберег. Погиб ради жизни, иначе не мог».

Российский ветеран рассказал о потерях в первый день СВО

Российский ветеран Дмитрий Кузьмичев заявил, что первые потери в рамках СВО зафиксировали уже через 10 минут после начала боевых действий на территории Украины.

По словам военного, он изначально понимал, что на фоне боевых действий «будет очень много горя по всей стране». Кузьмичев вспомнил, что тогда всерьез пожалел о ненаписанном завещании. При этом участие ветерана в первом этапе спецоперации завершилось уже на третий день его пребывания на Украине. Его ранили, а после направили на лечение в Москву.

Военный заметил, что после лечения продолжил службу на границе Белгородской области, а его контракт был завершен лишь незадолго до объявления частичной мобилизации в стране.