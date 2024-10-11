Алаудинов считает, что СВО завершится в 2024 году согласно Священному Писанию

Командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов поделился своим прогнозом об окончании специальной военной операции (СВО). По его словам, конфликт на Украине закончится в 2024 году.

Такой вывод он сделал на основе Священного Писания. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил генерал-майор.

Завершению спецоперации, подчеркнул он, поспособствуют выборы в США и события на Ближнем Востоке. К тому же, само состояние Украины приблизит ее к тому, чтобы закончить конфликт. Демографическая ситуация в стране — страшная катастрофа, убежден Алаудинов.

«Она [Украина] стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", — что они будут воевать до последнего украинца, — они ее почти выполнили», — сказал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

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В августе генерал-майор предположил, что бои, начавшиеся в Курской области, продлятся около двух-трех месяцев. К этому времени может завершиться и сама спецоперация, сказал глава спецназа «Ахмат».

«Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — отметил он.

Предположительные прогнозы об окончании конфликта Алаудинов давал и в начале июня. Тогда он также говорил об осени, отметив, что об этих сроках говорят и в Киеве. По его словам, «и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою». «Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — уточнил Алаудинов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

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По словам командира «Ахмата», в рядах ВСУ на курском направлении наблюдается паника. Противник с техникой бежит через границу. Примерно 1,5 тысячи украинских военных попали в окружение российских войск.

Армия РФ смогла вытеснить противника из четырех населенных пунктов, а также освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

Из-за провала ВСУ на этом направлении президент Украины, скорее всего, находится в агонии, предположил Алаудинов. «Мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», — высказался генерал-майор.