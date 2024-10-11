Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 11 октября 2024Россия

Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

Алаудинов считает, что СВО завершится в 2024 году согласно Священному Писанию

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» и соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Апти Алаудинов поделился своим прогнозом об окончании специальной военной операции (СВО). По его словам, конфликт на Украине закончится в 2024 году.

Такой вывод он сделал на основе Священного Писания. «Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил генерал-майор.

Завершению спецоперации, подчеркнул он, поспособствуют выборы в США и события на Ближнем Востоке. К тому же, само состояние Украины приблизит ее к тому, чтобы закончить конфликт. Демографическая ситуация в стране — страшная катастрофа, убежден Алаудинов.

«Она [Украина] стоит на пороге внутренних тяжелых событий. Дальше уже украинский народ не в состоянии будет поставлять мужское население в эту мясорубку, чтобы угодить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", — что они будут воевать до последнего украинца, — они ее почти выполнили», — сказал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее Алаудинов уже высказывался о победе России в СВО

В августе генерал-майор предположил, что бои, начавшиеся в Курской области, продлятся около двух-трех месяцев. К этому времени может завершиться и сама спецоперация, сказал глава спецназа «Ахмат».

«Думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на курском направлении, а полностью вся СВО», — отметил он.

Предположительные прогнозы об окончании конфликта Алаудинов давал и в начале июня. Тогда он также говорил об осени, отметив, что об этих сроках говорят и в Киеве. По его словам, «и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою». «Задачи спецназа "Ахмат" не менялись с самого начала. Я думаю, что и враг, и мы сегодня готовимся к нашему решающему бою. Будем делать все, чтобы в этом году спецоперация завершилась. Я думаю, что СВО в этом году завершится», — уточнил Алаудинов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия перешла к активным действиям в Курской области

По словам командира «Ахмата», в рядах ВСУ на курском направлении наблюдается паника. Противник с техникой бежит через границу. Примерно 1,5 тысячи украинских военных попали в окружение российских войск.

Армия РФ смогла вытеснить противника из четырех населенных пунктов, а также освободить село Новоивановка, находящееся в Суджанском районе.

Материалы по теме:
«Перебежали через границу». Командир «Ахмата» заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники
«Перебежали через границу». Командир «Ахмата» заявил о панике в рядах ВСУ в Курской области и отводе техники
Сегодня
Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе
Больше тысячи солдат ВСУ попали в окружение в Курской области. Российская армия перешла к активным действиям в регионе
Сегодня
Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО
Генерал Минобороны России назвал срок окончания боев в Курской области. К этому времени должна завершиться и СВО
20 августа 2024

Из-за провала ВСУ на этом направлении президент Украины, скорее всего, находится в агонии, предположил Алаудинов. «Мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», — высказался генерал-майор.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал Алаудинов дал прогноз об окончании СВО. Командир «Ахмата» сослался на Священное Писание

      Обвиняемого в нападении на российского полицейского американца оставили в СИЗО

      Футболист ЦСКА рассказал о желании иностранного одноклубника говорить по-русски

      Синоптиков обвинили в управлении погодой и назвали виновниками разрушительных ураганов

      Врач предупредила об опасности привычки пить воду с лимоном по утрам для некоторых людей

      Путин во всю стену появился в российской школе

      Репортер вышел в прямой эфир во время урагана и получил удар обломком мусора в лицо

      Заколовшего и спрятавшего сожительницу в подполье россиянина осудили на 9 лет

      Трамп запросил военную авиацию для защиты от Ирана

      Лося-перевозчика с необычным пассажиром на спине заметили в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше