Алаудинов рассказал о панике в рядах ВСУ в Курской области

Алаудинов: бойцы ВСУ впали в панику в Курской области на фоне больших потерь

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области впали в панику на фоне больших потерь. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…», — сказал военачальник.

Он подчеркнул, что в рядах украинской армии сейчас царит замешательство из-за текущей ситуации на курском направлении. Алаудинов также отметил, что ВСУ продолжают ежедневно терять серьезные участки, а большая группа украинской техники «просто сбежала через границу».

Ранее Апти Алаудинов высказался о судьбе президента Украины Владимира Зеленского на фоне провалов ВСУ. По его словам, даже «самые близкие друзья» Зеленского начинают открыто признавать невозможность Киева одержать победу над Россией.