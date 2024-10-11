«Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

Алаудинов усомнился, что Зеленского оставят в живых на фоне провалов ВСУ

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского «не так все радужно, как он хотел бы», считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Он рассказал, что украинский фронт посыпался примерно на десяти участках.

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Алаудинов усомнился, что кураторы на Западе захотят оставить украинского президента в живых, поскольку «он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», в том числе совершенных руководством западных государств. Помимо этого, командир спецназа «Ахмат» отметил, что даже «самые близкие друзья» Зеленского начинают открыто признавать невозможность Киева одержать победу над Россией.

Алаудинов также поведал, что украинские бойцы на курском направлении впали в панику на фоне потерь. По его словам, военнослужащие находятся в замешательстве из-за сложившейся ситуации. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем», — отметил он.

Зеленский не смог назвать наступление ВСУ в Курской области оглушительным успехом

Глава Украины признался, что не может назвать нападение ВСУ на Курскую область оглушительным успехом. По словам Зеленского, он не считает, что операция Киева в российском регионе поможет закончить конфликт. Он также отметил, что журналисты имеют право задаваться вопросом, стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

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Помимо этого, политик объяснил вторжение в Курскую область желанием замотивировать союзников. Цель операции в российском регионе заключается в том, чтобы помочь западным партнерам стать «более решительными» в вопросе помощи Киеву, утверждает Зеленский.

На Западе рассказали о планах Зеленского на случай поражения

Как считает британский аналитик Александр Меркурис, украинский президент сбежит на Запад в случае поражения Киева. По его мнению, для Зеленского роль главы государства в изгнании выглядит более привлекательной, чем мирные переговоры, поскольку таким образом он рассчитывает сохранить финансирование союзников.

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — высказался эксперт.

Экс-советник Пентагона, полковник Вооруженных сил (ВС) США Дуглас Макгрегор также выразил уверенность в том, что президент Украины сбежит в другую страну по приказу западных союзников после поражения. «Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона», — заявил он.

«Оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников», — добавил американский полковник. Как утверждает эксперт, Зеленский проведет остаток жизни в роскоши, а Украина будет полностью разрушена.