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21:15, 6 октября 2024Мир

На Западе раскрыли план Зеленского на случай поражения

Меркурис: Зеленский планирует сбежать на Запад в случае поражения Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского на случай поражения. По его мнению, политик собирается сбежать на Запад.

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт.

Меркурис выразил мнение, что для украинского лидера роль главы государства в изгнании выглядит более привлекательной, чем мирные переговоры, поскольку таким образом он рассчитывает сохранить финансирование союзников.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн оценил план атаки на Курскую область. Эксперт с иронией назвал его «замечательной идеей». По мнению аналитика, тем самым Зеленский ускорил наступление России в Донбассе.

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      Марина Совина
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