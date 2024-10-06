Меркурис: Зеленский планирует сбежать на Запад в случае поражения Украины

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского на случай поражения. По его мнению, политик собирается сбежать на Запад.

«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт.

Меркурис выразил мнение, что для украинского лидера роль главы государства в изгнании выглядит более привлекательной, чем мирные переговоры, поскольку таким образом он рассчитывает сохранить финансирование союзников.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн оценил план атаки на Курскую область. Эксперт с иронией назвал его «замечательной идеей». По мнению аналитика, тем самым Зеленский ускорил наступление России в Донбассе.

