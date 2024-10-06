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21:02, 6 октября 2024Мир

В США оценили план атаки Зеленского на Курскую область

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский ускорил наступление России в Донбассе

Фото: Thomas Peter / Reuters

В США экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн оценили план атаки президента Украины Владимира Зеленского на Курскую область. Соответствующее интервью приводит YouTube-канал Judging Freedom.

Эксперт с иронией назвал план Зеленского «замечательной идеей», который заключался в отправке войск в российский регион. По мнению Макговерна, из-за этого украинский лидер ускорил наступление России в Донбассе. «Это одна из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно», — объяснил он.

Кроме того, Макговерн отметил, что украинская армия не может получить дополнительную помощь в Донбассе из-за того, что их бригады оказались в Курской области. «Они проигрывают. Они проигрывают быстро, многие из них сдаются», — заявил он, указав на освобождение российскими войсками Угледара.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о новой фазе украинского конфликта из-за Угледара. По его мнению, взятие города стало показательным примером той кампании, которую в настоящий момент проводит Россия.

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      Мария Винар
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