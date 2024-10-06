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17:58, 6 октября 2024Мир

В США рассказали о новой фазе украинского конфликта из-за Угледара

Джонсон: взятие Угледара — пример отсутствия сопротивления ВСУ перед Россией

Фото: Alina Smutko / Reuters

В США экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал о новой фазе украинского конфликта из-за Угледара. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Dialogue Works.

По его мнению, взятие Угледара стало показательным примером той кампании, которую в настоящий момент проводит Россия. Джонсон отметил, что у Вооруженных сил Украины отсутствуют артиллерия и обученные солдаты, чтобы сопротивляться Российской армии.

Кроме того, специалист уточнил, что с началом холодного сезона украинским военным грозят еще более тяжелые испытания, поскольку в стране наблюдается недостаток энергоресурсов.

3 октября армия России заняла Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

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      Мария Винар
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