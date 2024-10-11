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00:14, 11 октября 2024Бывший СССР

Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

Алаудинов: бойцы ВСУ на курском направлении находятся в панике и замешательстве

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении впали в панику на фоне потерь. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, военнослужащие находятся в замешательстве из-за сложившейся ситуации. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…», — отметил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о бегстве крупной группы солдат ВСУ из Курской области. Он уточнил, что военные на технике сбежали через границу, при этом потеряв часть танков.

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      Марина Совина
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