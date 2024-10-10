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22:25, 10 октября 2024Россия

Алаудинов сообщил о бегстве крупной группы ВСУ из Курской области

Алаудинов: крупная группа ВСУ на технике сбежала из Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Большая группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на технике сбежала из Курской области. Об этом рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

При этом, по его словам, во время бегства украинские военнослужащие лишились части танков — их уничтожили российские солдаты. Алаудинов поделился, что наблюдал за происходящим с высоты полета БПЛА. «Хочу отметить, что на нашем курском направлении бойцы всех подразделений очень хорошо трудятся, достойно сражаются», — заключил он.

Ранее Алаудинов оценил сроки освобождения Курской области. Он предположил, что это может произойти в скором времени. Генерал-майор отметил, что ВСУ ежедневно теряют особо важные участки и опорные пункты.

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      Марина Совина
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