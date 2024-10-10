Алаудинов высказался о сроках освобождения Курской области

Алаудинов: ВС России могут освободить Курскую область в скором времени

Вооруженные силы (ВС) России могут скоро освободить Курскую область. Об этом сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что российские военные успешно продвигаются в регионе. По словам Алаудинова, противник каждый день теряет особо важные участки и опорные пункты. «Сейчас пока не буду озвучивать, но, думаю, завтра вы услышите об очень хорошем результате», — пообещал он.

Ранее Алаудинов рассказал о возвращении ВС РФ контроля над населенным пунктом Ольговка в Курской области. Он добавил, что военнослужащим также удалось совершить прорыв глубиной в семь километров в направлении населенного пункта Зеленый Шлях.