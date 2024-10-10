Алаудинов сообщил об освобождении населенного пункта в Курской области

Алаудинов опубликовал сообщение об освобождении Ольговки под Курском

Вооруженные силы России вернули контроль над населенным пунктом Ольговка в Курской области. Сообщение об освобождении поселка опубликовал в своем Telegram-канале замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Офицер переслал в свой блог сообщение от канала «Южный фронт», в котором говорится, что российские военные не только освободили Ольговку, но и совершили прорыв глубиной в семь километров. Уточняется, что прорыв был совершен в направлении населенного пункта Зеленый Шлях.

Также сегодня, 10 октября, сообщалось, что Армия России ведет бои у населенных пунктов Любимовка и Малая Локня в Курской области.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.