Алаудинов заявил, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках

Украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его мнению, после краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) президента Владимира Зеленского «вряд ли оставят в живых» кураторы с Запада.

«Сейчас у него [Зеленского], насколько я понимаю, агония. (....) Мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений», — высказался Алаудинов.

Как указал командир спецназа «Ахмат», даже «самые близкие друзья» украинского президента начинают открыто признавать невозможность Киева одержать победу над Россией.

Ранее Алаудинов сообщил, что большая группа бойцов ВСУ на технике сбежала из Курской области. При этом, по его словам, во время бегства украинские военнослужащие лишились части танков — их уничтожили российские солдаты.