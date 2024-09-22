Зеленский: операция ВСУ в Курской области показала, на что способна Украина

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом. Как утверждает политик в интервью американскому журналу The New Yorker, он не считает, что операция ВСУ в российском регионе поможет закончить конфликт.

По словам Зеленского, атака ВСУ «показала нашим партнерам, на что мы способны». Он также отметил, что журналисты имеют право задаваться вопросом, стало ли нападение на Курскую область «историческим провалом или успехом».

«Судить слишком рано. Но меня не заботят исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем», — подчеркнул украинский президент.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери ВСУ с начала атаки на Курскую область. Алаудинов заявил, что ВСУ понесли серьезные потери. По его словам, нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело.