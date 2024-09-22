Потери ВCУ с начала нападения на Курскую область оценили

Алаудинов: с начала атаки на Курскую область ВСУ потеряли более половины техники

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов оценил потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала атаки на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

Алаудинов заявил, что ВСУ понесли серьезные потери. «Можно сказать, что из всей техники, которая была задействована на этот блиц-криг, больше половины техники уже они потеряли», — заявил он.

Командир «Ахмата» добавил, что нападение на курском направлении далось украинской армии тяжело. По его словам, эта атака стала провалом для ВСУ.

Ранее Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных на тяжелые условия во время службы в рядах ВСУ. Он заявил, что солдаты жалуются на отсутствие еды и невозможность помыться.