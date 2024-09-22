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04:15, 22 сентября 2024Россия

Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ

Алаудинов: украинские пленные жалуются на отсутствие еды и мытья в рядах ВСУ
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на тяжелые условия в украинских подразделениях. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ и отметил, что они уже плачутся. По их словам, солдат уже некем заменить.

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«Кто-то жалуется, что он уже месяц на передовой, месяц не мылся, нормально еды и воды нет у них», — отметил он.

В том же видеоролике Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться в Курской области. «В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», — заверил он.

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      Марина Совина
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