Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться в Курской области

Алаудинов: ВСУ пытались прорваться на танке и ББМ у Плехова в Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорваться у населенного пункта Плехово Суджанского районо Курской области. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что ВСУ совершили неудачную попытку прорваться у Плехова в Курской области на танке и боевой бронированной машине (ББМ).

«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», — отметил он.

Глава «Ахмата» добавил, что на курском направлении российские военные продвинулись вперед. При этом военные ВСУ весь день несли потери и не добились результатов.

Ранее Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Он добавил, что украинские военные пытаются контратаковать на других участках, где идет продвижение российских сил.